La Lazio e la sua spina dorsale: quattro giocatori costretti agli straordinari a giugno

Secondo Acerbi vincerà chi "riuscirà a mantenere i nervi più saldi", perché le difficoltà, se dovesse ripartire il campionato, sarebbero tante: il caldo, le partite ravvicinate e gli stadi vuoti. A Formello sono tutti ben consci dello sforzo che dovrà proferire la Lazio per rimanere in scia della Juventus e provare così a contendere fino alla fine lo Scudetto alla squadra di Sarri, che può contare su una rosa più lunga e omogenea rispetto Inzaghi. Del resto le aspettative a inizio stagione erano ben diverse e di conseguenza anche gli investimenti fatti per allestire le due squadre. Non ha 22 titolari la Lazio, ma ha un gruppo di 15-16 giocatori che possono essere considerati quasi sullo stesso livello. Inzaghi in alcuni ruoli è coperto e le rotazioni sarebbero garantite, soprattutto se Lulic e Leiva dovessero tornare in gruppo a inizio giugno, come previsto dallo staff medico. Ci sono però dei giocatori chiave che saranno costretti a fare gli straordinari per l'importanza che rivestono nell'economia del gioco. Strakosha a parte, che non ha ancora mai saltato un minuto di A, la spina dorsale è composta da Acerbi, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile. A loro il tecnico non rinuncerebbe mai e viene da pensare che non lo farà neanche nelle 12 giornate che mancano da qui alla conclusione della Serie A. Fisiologicamente dovranno riposare in modo molto occasionale, per questo lo staff biancoceleste non deve lasciare nulla al caso ed essere perfetto nella gestione di questi quattro calciatori: perché da loro dipende il destino della Lazio.