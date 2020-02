La Lazio "gioca" meno di tutti: le partite di Inzaghi&Co durano meno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La zona Lazio è uno dei fattori che sta condizionando (in positivo) l'ottimo campionato dei biancocelesti di Simone Inzaghi, autori di diverse marcature nei minuti finali delle partite di questa Serie A. Su tutti, restano nella memoria le polemiche per la vittoria ottenuta contro il Cagliari, dopo un maxi-recupero concesso dal direttore di gara. A sorpresa, se vogliamo, sono però proprio i capitolini la squadra che "gioca meno" fin qui: le partite della Lazio durano infatti in media 95 minuti e 40 secondi, il valore più basso dell'intera classifica sotto questo profilo. Curiosamente, la squadra che gioca di più è proprio il Cagliari, con una durata media di 97 minuti e 46 secondi.