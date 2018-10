La Lazio ha un problema con le big. 4 ko su 4 con le rivali Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Guardando la classifica della Lazio, e soprattutto i risultati di queste prime dieci giornate, salta all'occhio un dato piuttosto significativo: le 4 sconfitte di questa prima parte di campionato sono arrivate contro Juventus, Napoli, Roma e appunto Inter. Ovvero contro le 4 squadre che teoricamente si giocano il piazzamento Champions proprio con i biancocelesti. Che contro le squadre che dovrebbero giocarsi altri obiettivi hanno fatto benissimo fino ad oggi (6 successi su 6), ma il dato contro le big resta ed è giusto dargli il peso che merita. Lo scarso impatto contro le big infatti è tema oramai noto dalle parti di Formello, visto che anche lo scorso anno erano arrivate più delusioni che gioie. Last but not least quella dell'ultima giornata dello scorso campionato, proprio contro l'Inter. Un difetto di personalità più che di qualità sul quale Simone Inzaghi dovrà lavorare in maniera precisa per provare a confermare, o magari migliorare, il già ottimo quinto posto dell'anno scorso.