La Lazio in Nazionale - Due goleador azzurri, la sosta restituisce Radu

L'Italia vola anche sulle ali dell'aquila biancoceleste, e Simone Inzaghi non perde pezzi nella sosta. Positiva, per la Lazio: nessuno stop, addirittura un recupero. E la gioia di una rete azzurra speciale.

IN AZZURRO SEGNANO IN DUE - C'è chi si scopre goleador e chi si conferma. È il caso di Francesco Acerbi, a segno per la prima volta con l'Italia contro la Bosnia per poi riposare con l'Armenia. Minutaggio inverso per Ciro Immobile, che a Palermo ha messo a referto due gol e un assist. Doppia sconfitta per Valon Berisha, che del Kosovo è un titolare, ma soccombe sia contro la Repubblica Ceca che contro l'Inghilterra. Solo panchina per Thomas Strakosha, alle spalle di Berisha della SPAL, contro Andorra e Francia. 90' per Denis Vavro nel 3-1 subito dalla Slovacchia in Croazia, poi panchina nel 2-0' all'Azerbaigian. Scampoli di partita nel 2-2 con l'Ucraina della Serbia per Sergej Milinkovic-Savic, invece titolare nel 3-2 casalingo rifilato al Lussemburgo. Chiudiamo con André Anderson, titolare nell'attacco dell'Italia Under 20 che ha battuto 4-2 la Svizzera nel torneo Elite.

LA SOSTA RESTITUISCE RADU - Buone nuove dall'infermeria: al netto del recupero di energie generale, torna a disposizione Stefan Radu, che ha beneficiato della pausa. Ancora out invece Adam Marusic, dalle nazionali, per fortuna di Simone Inzaghi, non sono arrivati stop particolarmente pesanti.