La Lazio in prestito - Dalla D all'Under 21 azzurra: la crescita esponenziale di Maistro

In pochi mesi è passato dalla Serie D alla B Fabio Maistro, che non ha accusato alcun contraccolpo. Anzi: gli sono bastate poche partite al classe '98 per convincere il ct Nicolato a chiamarlo nell'Under 21 azzurra. In pochi mesi sono cambiate le prospettive per il centrocampista di Rovigo, prelevato la scorsa estate dalla Lazio dal Rieti e girato in prestito a Salerno. Fuori dai titolari nelle prime tre uscite di campionato, poi è entrato stabilmente nel blocco di Ventura che ci ha rinunciato poche volte: le presenze totali sono 27, di cui 19 dall'inizio (con 1 gol all'attivo). Ventuno anni, 180cm, è un centrocampista centrale che all'occorrenza può fare anche il trequarti. Le sue prestazioni non sono passate inosservate tanto che alcuni club di B e di A (SPAL, Verona e Lecce) si erano informate. Il suo cartellino però è della Lazio, che difficilmente se ne priverà senza averlo visto bene da vicino: tutti gli indizi lasciano pensare che la prossima estate verrà aggregato al gruppo di Inzaghi.