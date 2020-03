La Lazio in prestito - Di Gennaro fuori dal progetto: andrà via

La Lazio lo aveva preso a parametro zero dal Cagliari, convinta di aver fatto un ottimo affare per coprire il ruolo di vice Leiva. Davide Di Gennaro però non ha mai convinto la società biancoceleste, né Simone Inzaghi, che ha dato il proprio benestare per farlo andare via in prestito. L'anno scorso alla Salernitana, questa stagione alla Juve Stabia. Mancino naturale, centrocampista centrale, ha 31 anni sulla carta d'identità e sta facendo tanta fatica anche nella sua seconda parentesi campana. Le presenze totali sono 10 (con un gol e un assist) e l'ultima risale addirittura al 2 febbraio. Ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e lascerà senza dubbio la Lazio.