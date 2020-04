La Lazio in prestito - Gondo non rientra nei piani: in estate non rimarrà a Formello

Durante l'ultima sessione di calciomercato, quella di gennaio, Cedric Gondo è stato più volte accostato alla Lazio. Sarebbe stata l'opzione più semplice per accontentare mister Inzaghi, che avrebbe voluto un attaccante in più per la seconda parte di stagione. La candidatura del 23enne in prestito alla Salernitana però non è mai stata confermata dalla società, sempre chiara e netta a smentire l'ipotesi. Non rientra nei piani l'ex Rieti, che quest'anno in B ha segnato 2 gol in 17 presenze. Non è il profilo che cercano a Formello e non lo sarà neanche la prossima estate, nonostante abbia un contratto fino al 2023: il ds Tare gli troverà un'altra soluzione, in prestito o a titolo definitivo.