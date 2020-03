La Lazio in prestito - Palombi, salvare la Cremonese e convincere Inzaghi

Con sette gol all'attivo (5 in B e 2 in Coppa Italia), Simone Palombi è il miglior marcatore stagionale della Cremonese. L'attaccante classe '96, che ha già esordito in A con la Lazio, era reduce dal prestito a Lecce, con cui aveva conquistato un tanto atteso ritorno in A. Sperava di confermarsi e di portare nel massimo campionato anche la squadra di Cremona, che a bocce ferme era partita con questo obiettivo ambizioso. Le cose sono andate diversamente e il club del presidente Rossi si trova al 17° posto in Serie B, in piena zona playout, con due punti in meno dell'Ascoli 15°.

In un momento del genere, soprattutto per l'emergenza mondiale, è difficile ipotizzare il suo futuro. Le certezze però sono due: la prima è che Palombi nell'immediato penserà soltanto a raggiungere la salvezza, la seconda è che la fiducia della Lazio rimane intatta. Inzaghi lo ha visto crescere nelle giovanili, poi ci ha lavorato sei mesi in prima squadra prima di lasciarlo partire in prestito. A gennaio lo volevano diversi club di B, ma non si è mosso. A giugno invece tornerà nella Capitale e toccherà a lui farsi trovare pronto.