La Lazio in prestito - Wallace al Braga, possibile riscatto da 5 milioni

La scorsa estate Wallace, difensore centrale classe ’94, è finito fuori il progetto biancoceleste. La Lazio ha provato a piazzarlo per tutta la finestra di mercato, riuscendo a raggiungere un accordo con il Braga soltanto nell’ultimo giorno disponibile. Il brasiliano dell'agenzia di Mendes è andato in Portogallo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni (non a 25 come sosteneva A Bola a ottobre). Per ora questa non è stata un’annata memorabile per Wallace, che ha dovuto fare i conti con tanti problemi muscolari. In totale le presenze sono 16 (3 in Europa League) e in 10 occasioni è rimasto sul terreno di gioco dal fischio iniziale a quello finale. Un rendimento fatto di alti e bassi. La sosta per il coronavirus lo aiuterà a smaltire gli acciacchi fisici: se dovesse finire in crescendo potrà convincere il Braga a tenerlo. La Lazio ci spera, anche perché non rientrerà nei piani del club.