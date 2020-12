La Lazio in un momento delicato: ecco i tre problemi principali da risolvere

Lo scorso dicembre era in piena volata per lo scudetto, adesso è al nono posto a -5 dal quarto del Napoli, il prossimo avversario all'Olimpico. È un momento che definire delicato è riduttivo per la Lazio, che non aveva con così pochi punti (18) dopo 12 giornate dal 2015-’16, la stagione in cui venne esonerato Pioli proprio a favore di Inzaghi. Se in Champions i biancocelesti hanno giocato partite super, in campionato il loro rendimento è stato sottototono e troppo inferiore alle aspettative. Tra le tante cose che non vanno a Formello, ecco i tre grandi problemi da affrontare.

Il rapporto tra Lotito e Inzaghi:

Dopo anni di successi e di una convivenza idilliaca, da qualche mese c'è un po' di maretta tra il presidente e il tecnico, che si aspettava un rinnovo di contratto che ancora non è arrivato e chissà se ci sarà mai (è in scadenza a giugno 2021). Lotito mercoledì si è arrabbiato e si è sfogato in un incontro con Inzaghi, a cui ha rimproverato lo scarso rendimento della squadra in campionato e di utilizzare poco le seconde linee. Il clima è teso e sicuramente non influisce in maniera positiva sulla squadra;

La difesa balla e l’attacco non brilla: una differenza reti negativa

La Lazio è la squadra che tra le prime 10 in classifica in questo campionato ha preso più gol. Ben 20, in 11 partite: tanti, troppi, per chi ha ambizioni da vertice. Da sempre con Inzaghi la Lazio ha nella fase difensiva il proprio punto debole, soltanto che in questo campionato, a differenza del passato, risalta ancora di più perché l'attacco non fa scintille. La differenza reti del campionato scorso rispetto a quella attuale è infatti emblematica: adesso è di -2 (con 18 gol realizzati), mentre l'anno scorso dopo 12 giornate era di ben +15 (28 reti all'attivo e 13 subite);

Condizione psico-fisica

"C'è poca fame, dobbiamo essere più cattivi". Il commento di Reina dopo l'1-1 di Benevento mette a fuoco il problema più grande e quello più preoccupante della Lazio. Perché si può allenare tutto, ma non la testa e le motivazioni che nel calcio diventano decisive. La squadra di Inzaghi sembrerebbe averle soltanto a intermittenza: in Champions, o nei big match, i giocatori riescono a entrare con l'atteggiamento giusto, nelle partite non di cartello invece no. E poi c'è un problema fisico e di infortuni. Detto che complice il calendario fitto la condizione generale del gruppo non può essere buona (per la Lazio come per le altre squadre impegnate in Europa), la cosa assolutamente non normale che creerà più problemi nei prossimi due big match è l'emergenza degli esterni. Oltre a Djavan Anderson (utilizzato soltanto 64 minuti in questo campionato), ci sono a disposizione solo Marusic e Lazzari. A sinistra c'è una voragine: Lulic è assente da un anno e tornerà a gennaio, così come il suo sostituto, Fares, infortunatosi sabato scorso al polpaccio (si rivedrà a metà gennaio anche lui). Non il massimo considerando che da anni Inzaghi non ha un vice Lulic.