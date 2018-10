La Lazio insegna calcio all'OM: 3-1 firmato Wallace, Caicedo e Marusic

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

Lazio corsara al Vélodrome. In uno stadio bollente e con un clima surreale, dopo i continui scontri delle ultime 24 ore, la squadra di mister Inzaghi offre una prova di grande personalità. Nello speciale derby contro il cuore giallorosso Rudi Garcia i biancocelesti si impongono grazie a una rete per tempo firmate Bastos-Caicedo, prima del botta e risposta finale tra Payet e Marusic. Un successo che consente loro di blindare il secondo posto in classifica nel gruppo H di Europa League a quota 6 punti, esattamente -3 dalla capolista Eintracht Francoforte (vincente questa sera contro l'Apollon Limassol) e +5 sul Marsiglia terzo.

NEL SEGNO DI WALLACE - E pensare che erano stati i padroni di casa a partire meglio, avvicinandosi più volte alla porta di Strakosha nei primi dieci minuti di gioco, senza rendersi comunque mai pericolosi. Una partenza sprint, interrotta infatti proprio sul più bello dalla Lazio. È infatti il minuto numero 10, quando Wallace si arrampica tra le nuvole sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra di Leiva e anticipa un colpevole Mandanda per il gol dell'1-0. La rete del brasiliano tramortisce non poco l'OM e i biancocelesti ne approfittano per creare così almeno due occasioni per raddoppiare. Al 19' la scivolata in corsa di Caceres su traversone a tagliare sul secondo palo di Immobile dalla sinistra: palla fuori di poco. Al 21', ancora più clamorosa, il palo esterno dello stesso Immobile su ottimo passaggio in area di Caicedo. Il Marsiglia si sveglia e rinizia ad attaccare con maggiore convinzione. Luiz Gustavo ci prova da fuori con un tiro telefonato al 23', Sanson arreca il primo pericolo reale alla porta di Strakosha con una bella conclusione a girare che si spegne di poco sul fondo al 28'. Nell'ultimo quarto d'ora è ancora un ispirato Immobile a impegnare Mandanda con un tiro potente, ma la sua traiettoria è troppo centrale. Preludio a un intervallo che vede la Lazio meritatamente avanti.

RADDOPPIA LA PANTERA - Il copione della ripresa è esattamente lo stesso del primo tempo. I padroni di casa premono subito il piede sull'acceleratore, non riuscendo però a concretizzare neanche stavolta. A inaugurare la fiera dell'errore della ripresa è Sanson, che spara alto un rigore in movimento su passaggio di Sakai al 55'. Ci prova quindi ancora Luiz Gustavo al 57', ma il suo diagonale a incrociare da posizione defilata termina abbondantemente a lato. La Lazio ringrazia e, così come aveva fatto nel primo tempo, punisce l'OM nel suo momento migliore al 59'. Bella combinazione Immobile-Caicedo - coppia davvero convincente questa sera - e colpo da biliardo della 'Pantera' che non lascia scampo a Mandanda.

INFERNO FINALE - Partita chiusa? Non ancora. A riaprirla ci pensa infatti il beniamino di casa Payet, che infila Strakosha con una pregevole punizione a girare all'85'. Il gol, ovviamente, riaccende le speranze del Marsiglia e il pubblico di casa nel finale prova a guidare la rimonta con tutto il suo calore. Questa Lazio però non muore mai, anzi. Ha pure la forza di ripristinare le distanze chiudendo definitivamente la sfida con un gol da antologia di Marusic all'88'. Sinistro a giro che lascia impietrito Mandanda ed esultanza a zittire il Vélodrome. Marsiglia stanotte assumerà sfumature biancocelesti diverso dal solito.