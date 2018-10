La Lazio insegue lo Stoccarda. Immobile punta... Casiraghi

Fonte: Dal nostro inviato a Francoforte (Germania)

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Lazio giocherà questa sera il primo incontro ufficiale con l'Eintracht Francoforte della sua storia. Nei 6 precedenti europei in Germania, invece, il club biancoceleste soltanto a Stoccarda (2-0 nel 2013 in Europa League) ottenendo per il resto 2 pari e 3 sconfitte. Ed è proprio lo Stoccarda, curiosamente, la prossima squadra da scavalcare nella classifica all time dell'Uefa/Europa League: al 12° posto con 162 punti, e assente quest'anno nelle coppe, è a +5 sulla Lazio. Che nelle ultime 29 partite nella fase a gironi ha subito un solo ko, 3-2 col Waregem l'anno scorso quand'era già qualificata, contro 17 vittorie e 11 pareggi. Ma non solo. Dando uno sguardo ai singoli, Immobile è 7° tra i bomber laziali in Europa con 9 gol, alla pari con Claudio Lopez e Salas, a -1 da Casiraghi. Ci proverà stasera contro l'Eintracht Francoforte, alla Commerzbank Arena, anche se il gol lontano da Roma gli manca dall'infausta notte di Salisburgo della passata stagione che costò l'eliminazione alla Lazio (era il 12 aprile).