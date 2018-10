La Lazio, l'Inter e quel solco che s'è creato la scorsa estate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel passato campionato, Lazio e Inter fino alla fine hanno battagliato per la conquista del quarto posto. La contesa, come nella migliore delle sceneggiature, s'è risolta solo alla fine. In un faccia a faccia da gioie e lacrime, che ha visto i nerazzurri ribaltare il match nell'ultimo quarto d'ora con Icardi e Vecino.

E' stata una sfida comunque equilibrata fino all'ultimo secondo, a differenza di quanto s'è visto ieri all'Olimpico. "La sconfitta è netta e meritata", ha sentenziato al termine del match Simone Inzaghi, allenatore di una Lazio che anche poche ore fa ha confermato il trend di questo avvio di stagione: perdente con le più forti, vincente con le più deboli.

La differenza è stata palese, evidente. Ed è soprattutto il frutto di un'estate trascorsa agli antipodi. L'Inter s'è massicciamente rinforzata, proprio dalla Lazio è arrivato De Vrij ma poi dopo l'olandese ha aggiunto tantissimi tasselli: da Nainggolan a Keita, passando per Lautaro Martinez, Asamoah, Vrsaljko e Politano. Acquisti che si sono aggiunti a chi già c'era (giocatori non riscattati a parte), che hanno aggiunto qualità a una rosa che non è quella della Juve, ma che può battagliare con tutti alle spalle dei bianconeri.

Discorso diverso per la Lazio, che ha trascorsi i mesi estivi in rincorsa. Ha avuto fin da subito il problema di dover sostituire De Vrij e poi quello di rimpiazzare Felipe Anderson. Sono arrivati Acerbi e Correa, oltre a qualche alternativa (Badelj su tutti) che al momento non è all'altezza dei titolari che già c'erano.

Una campagna acquisti molto diversa, insomma, da quella dell'Inter. E ieri la differenza s'è vista tutta.