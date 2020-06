La Lazio non gioca, la Fiorentina ritrova il miglior Ribery e chiude il primo tempo avanti 1-0

Gara importantissima questa sera all'Olimpico, dove la Lazio cerca di restare sulla scia della Juventus per non perdere le sue speranze Scudetto già al 28° turno di Serie A. Dinanzi ai biancocelesti, c'è però una Fiorentina che non ha ancora raggiunto la salvezza matematica e che, soprattutto, ha ritrovato il Franck Ribery dei tempi migliori.

Le scelte dei due allenatori - Tre novità nello scacchiere biancoceleste: Bastos in difesa, Parolo a centrocampo e Caicedo in attacco. Tra le fila viola, con la squalifica di Chiesa, Vlahovic si accomoda inizialmente in panchina e lascia spazio dal 1' a Ribery-Cutrone. Ghezzal, infine, titolare a sorpresa come interno di centrocampo.

Avvio frizzante, poi il capolavoro di FR7 - Partita viva fin dai primi minuti di gioco all'Olimpico, coi biancocelesti che ci provano subito con un colpo di testa finito a lato di Caicedo (6') e i viola che rispondono invece con un paio di punizioni insidiose. I minuti scorrono e nessuna delle due compagini riesce a prendere il sopravvento, con qualche fiammata senza esito da una parte e dall'altra. Fino al 25', quando Ribery si inventa la magia che sblocca il risultato: il francese parte defilato sulla sinistra, salta Parolo e Patric con una giochessa delle sue e, una volta accentratosi in area di rigore, infila Strakosha sul primo palo per l'1-0 viola.

Risposta poco efficace dei biancocelesti - La Lazio prova a rispondere già al 28', con un colpo di testa di Parolo ben angolato che trova però l'intervento provvidenziale di un reattivissimo Dragowski. Una parata salva-risultato, che permette alla Fiorentina di rifiatare e amministrare con ordine il risultato a favore. Perché i biancocelesti alzano sì i ritmi, ma non riescono a impostare una manovra fluida e verticale come loro solito, finendo così per sparare a salve e non registrare nuove occasioni da rete per il pareggio.

Lazio-Fiorentina, dunque, 0-1 dopo 45 minuti: finora la decide una giocata da 8 in pagella di Franck Ribery.