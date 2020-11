"La Lazio non muore mai". Felipe Caicedo l'ha rifatto ancora, gol al 98' e vittoria col Torino

Felipe Caicedo, attaccante biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo aver deciso al 98' la sfida col Torino. Queste le sue dichiarazioni: "È stata un'emozione grandissima, la squadra meritava questa vittoria. Non molliamo mai, è lo spirito che ci ha trascinato l'anno scorso. Era un momento particolare, dopo essere andati sotto nel finale con un nostro errore. Quando sono entrato in area all'ultimo volevo solo fare gol. Lavoro per questo, la Lazio non muore mai. Adesso testa allo Zenit, una partita difficile. Li conosco bene, ci aspetterà una partita ostica".