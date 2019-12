La Lazio non muore mai: sarà il terzo incomodo per lo Scudetto?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessuno, ormai, ha più paura di pronunciare quella parola. Lo Scudetto, dalle parti di Formello, non si sognava dai tempi di Cragnotti, quando la Lazio faceva incetta di trofei in Italia e in Europa. Igli Tare, a pochi minuti dal calcio di inizio della sfida della Sardegna Arena, aveva detto: "Parlarne ora è prematuro. Se a 4-5 giornate dalla fine ci ritroveremo ancora in lotta, allora non ci nasconderemo e faremo di tutto per vincere". E i tempi sembrano davvero maturi, perché il ciclo cominciato nell'aprile 2016 sembra essere arrivato davvero al suo apice. Una macchina quasi perfetta, che vince da otto giornate consecutive e che potrà sfruttare anche l'assenza di impegni internazionali, a differenza di tutte le rivali.

Il precedente che fa sperare - Una delle qualità principali della squadra di Simone Inzaghi è la tenuta fisica, e lo dimostrano i tantissimi gol arrivati nel finale di partita. Quello realizzato da Felipe Caicedo alla Sardegna Arena, poi, vale più di tre punti, perché consente di battere una diretta concorrente in classifica e di allontanare i cugini giallorossi, permettendo di avvicinare ancora di più la vetta della classifica. Sono trentasei i punti conquistati dai biancocelesti nelle prime sedici giornate di campionato: eguagliato il miglior risultato di sempre, quello ottenuto dalla squadra che vinse il tricolore nella stagione 1973-74; sognare, per questo motivo, è lecito.