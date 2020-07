La Lazio non sa più vincere. Un palo ferma de Paul, con l'Udinese è 0-0

vedi letture

La Lazio non vince più. Anzi, all'ultimo minuto è De Paul a colpire il palo, finisce 0-0

LE FORMAZIONI - L'Udinese punta su Okaka e Lasagna in avanti, mentre a centrocampo Fofana ritrova un posto da titolare. Fuori Zeegelaar e dentro Ken Sema. La Lazio, con tanti acciaccati, deve utilizzare Parolo come vertice basso, mentre davanti la coppia giusta è formata da Caicedo e Immobile.

TUTTI AVANTI - La Lazio sa di dover far la partita, ma l'Udinese cerca di lasciare il pallone ai biancocelesti per evitare le ripartenze di Immobile. Così è Lasagna il più utilizzato perché, grazie alla sua corsa, spariglia la retroguardia di Inzaghi. La Lazio però ha sempre il pallino del gioco, Luis Alberto riesce a inventare un corridoio proprio per Immobile che, da posizione favorevole, spedisce sopra la traversa. Poi Parolo vince un rimpallo in mezzo all'area, ma ciabatta a lato.

CONTROPIEDE CERTO - Lasagna, come una gazzella, spesso si lancia verso la porta in uno contro uno, nel momento in cui la Lazio perde palla. Così in due situazioni c'è, almeno potenzialmente, l'opportunità per il vantaggio. De Paul però spedisce alto da buona posizione, perdendo un po' l'inerzia del contropiede. La Lazio ha Luis Alberto come specialista dei calci piazzati, circostanze in cui Musso può avere qualche difficoltà. È però Lazzari il migliore degli uomini di Inzaghi, bravo a scappare e affondare sulla propria fascia. Il canovaccio è comunque confermato da un altro contropiede, arzigogolato, con Becao che si trova inaspettatamente in area e Strakosha che ci mette i pugni.

UDINESE MEGLIO - Nella ripresa la Lazio sparisce o quasi dal campo, lasciando ampi margini di manovra ai bianconeri di Gotti. Prima Lasagna sparacchia su Luiz Felipe, bravo a mettere il petto per evitare guai peggiori. Poi Lasagna sfugge a tutta la difesa e, a tu per tu con Strakosha, decide di tirare invece di servire Okaka, tutto libero sul secondo palo. Infine De Paul, con una sventagliata al quindicesimo, fa volare il portiere albanese per una deviazione sopra la traversa.

SOLO IL PALO - L'Udinese continua a essere pericolosa in potenza, in qualche circostanza potrebbe sbloccare l'1-0, mentre la Lazio vorrebbe fare qualcosa di più, almeno nella volontà, ma non sembra avere le forze, se non per arrivare in fondo senza prendere gol, rimanendo però dietro all'Atalanta e dicendo addio, una volta di più, ai sogni Scudetto. Al novantaseiesimo Fofana va via di forza, De Paul spara dal limite con il destro, ma colpisce in pieno il palo.

UDINESE-LAZIO 0-0

Udinese (3-5-2)

Musso; Nuytinck (dal 83' Samir), Becao, De Maio; Larsen, De Paul, Jajalo (dal 44' Walace), Fofana, Sema (dal 69' ter Avest); Okaka (dal 68' Teodorczyk), Lasagna.

Lazio (3-5-2)

Strakosha; Luiz Felipe (dal 74' Cataldi), Acerbi, Radu (dal 51' Bastos); Lazzari (dal 79' Anderson), Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony (dal 51' Lukaku); Caicedo (dal 79' Adekanye), Immobile.