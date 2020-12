La Lazio non vince ma convince. Inzaghi fa discutere, ma non può essere l'unico colpevole...

Dopo il 2-0 sul Napoli, la parola d'ordine di Inzaghi era stata "continuità": di risultati e di prestazione. Contro il Milan è arrivata invece una sconfitta per 3-2, ma il tecnico può essere comunque soddisfatto perché sua squadra ha fatto una partita di spessore. Con coraggio e qualità. Scossa dal doppio vantaggio rossonero iniziale, la Lazio si è svegliata ed è tornata a giocare un calcio di primo livello, dominando per un'ora abbondante la capolista della Serie A. Tanto che il pareggio per 2-2, su cui sembrava chiudersi la notte di San Siro, andava anche stretto ai biancocelesti.

Ecco perché il gol al 93' di Hernandez ha fatto scatenare l'ira e l'isteria della piazza, che a caldo ha cominciato a mettere sul banco degli imputati tutti, con giudizi dovuti più dalla delusione che alla realtà. Il calcio è così: giustamente prende la pancia, soprattutto nei tifosi. Ma a freddo occorre fare delle riflessioni a 360°, provando a non farsi influenzare dal risultato. Perché è impensabile elogiare la Lazio fino al 92' per poi reputarla, un minuto dopo, quasi da zona retrocessione. Così in una città in cui l'equilibrio è sconosciuto, le principali critiche sono state catalizzate da Muriqi e Inzaghi. Il primo, che è subentrato a Correa al 32', non ha giocato una partita positiva, così come non è soddisfacente il suo rendimento fino a questo momento. Già il suo ingresso in campo (e non di Caicedo, furioso a fine partita) è difficilmente spiegabile, così come non si capisce il motivo per cui Tare abbia investito 20 milioni per lui. Al momento è un acquisto sbagliato, ma bisogna riconoscere le difficoltà incontrate dal kosovaro, a cui va ancora concesso del tempo.

Il capitolo Inzaghi merita più spazio. Gli vengono contestate alcune scelte (Muriqi per Caicedo, Cataldi per Escalante) ma soprattutto la doppia sostituzione in contemporanea di Immobile e Milinkovic per Pereria e Akpa Akpro. Che per molti tifosi ha indirizzato e deciso la partita, in quel momento in mano biancoceleste: per loro Inzaghi è il principale artefice del ko e sui social hanno manifestato tutto il proprio dissenso. Ora - detto che le sue mosse sono discutibili, come altre sue decisioni in passato (contro il Bruges ha fatto una doppia sostituzione simile) - è errato dire che la Lazio abbia perso per questo. Anche perché i tre gol subiti (23 in totale) sono figli di errori individuali dei giocatori, che su due angoli si sono persi le marcature e più volte sono stati colti impreparati dagli avversari. Ciò non vuole dire che sia esente da colpe, il tecnico, ma non può essere l'unico parafulmine degli sfoghi di una tifoseria intera. Che giustamente è delusa dal punteggio, ma al tempo stesso deve riconoscere lo spessore della prestazione della Lazio.