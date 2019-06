La Lazio pensa alla difesa: Vavro e Cipriano nel mirino di Tare

© foto di Federico Gaetano

Due colpi in vista per la Lazio, che vuole rinforzare il reparto difensivo, regalando a Simone Inzaghi due elementi di grande prospettiva. Il ds Tare, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, starebbe pensando a Denis Vavro, gigante del Copenhagen, e Gustavo Cipriano, classe 2001 in forza al Santos. Vavro è paragonato in patria a Milan Skriniar e ha un costo di circa 10 milioni. Il brasiliano, invece, dovrebbe essere impiegato prevalentemente in Primavera.