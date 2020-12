La Lazio può superare i gironi dopo 20 anni: cosa fanno oggi gli ultimi biancocelesti a riuscirci

vedi letture

Novanta minuti per gli ottavi di finale. C’è solo una partita tra la Lazio e lo storico ritorno nella fase a eliminazione diretta di Champions League. Un risultato che i biancocelesti inseguono questa sera all’Olimpico contro il Club Brugge (calcio d’inizio ore 18,55) e che sembra alla portata, dato che alla squadra di Simone Inzaghi basterà non perdere per centrare il traguardo. Vent’anni dopo l’ultima volta.

Un’altra Champions. L’ultima stagione in cui la Lazio superò la fase a gironi è quella 2000-2001, fresca di scudetto. Era un’altra Champions League, in tutti i sensi: all’epoca, superata la prima fase a gironi, si rientrava infatti in un secondo gruppo da quattro squadre, superato il quale si accedeva ai quarti di finale. Per la cronaca, la Lazio all’epoca non vi riuscì, cedendo il passo a Real Madrid e Leeds. Per trovare l’ultima fase a eliminazione diretta dei capitolini, però, basta tornare all’anno precedente, stagione 1999-2000, quando questa seconda fase a gironi fu invece superata dai ragazzi di Sven-Goran Eriksson, per poi finire la propria corsa contro il Valencia. Così, in ogni modo, dire che la Lazio non supera la fase a gironi da vent’anni risulta corretto.

Cosa fanno oggi i giocatori di quella Lazio. Dati i diversi format, prendiamo come riferimento la rosa della stagione 2000-2001, in cui appunto la squadra superò la prima fase a gironi, di fatto paragonabile a quella attuale. Cosa fanno oggi i componenti di quel fortissimo gruppo?

Luca Marchegiani: commentatore per Sky Sport.

Paolo Negro: allenatore dell’Under 16 del Frosinone.

Dino Baggio: consulente del Montebelluna.

Claudio Lopez: director of soccer del Colorado Rapids.

Roberto Baronio: collaboratore tecnico di Andrea Pirlo alla Juventus.

Marcelo Salas: direttore sportivo del Deportes Temuco.

Hernan Crespo: tecnico del Defensa y Justicia.

Sinisa Mihajjlovic: allenatore del Bologna.

Alessandro Nesta: allenatore del Frosinone.

Diego Simeone: allenatore dell’Atlético Madrid.

Giuseppe Pancaro: allenatore.

Emanuele Pesaresi: allenatore degli Allievi della Recanatese.

Guerino Gottardi: allenatore.

Pavel Nedved: vicepresidente della Juventus.

Giuseppe Favalli: ha allenato le giovanili della Cremonese, poi si è allontanato dal calcio.

Dejan Stankovic: allenatore della Stella Rossa.

Simone Inzaghi: allenatore della Lazio.

Paolo Orlandoni: preparatore dei portieri del Cagliari.

Juan Sebastian Veron: presidente dell’Estudiantes.

Fernando Couto: dirigente sportivo.

Attilio Lombardo: assistente di Roberto Mancini nella nazionale italiana.

Maurizio Domizzi: allenatore della Primavera del Pordenone.

Fabrizio Ravanelli: opinionista televisivo.

Francesco Colonnese: opinionista televisivo.

Angelo Peruzzi: club manager della Lazio.

Sven Goran Eriksson: ultima esperienza alla guida delle Filippine.