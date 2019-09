La Lazio regala ancora: quanto manca per diventare una grande squadra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È successo che nel primo tempo non abbiamo fatto il secondo gol". Simone Inzaghi spiega così la sconfitta della sua Lazio contro la SPAL (2-1), in quella Ferrara che già l'anno scorso fermò la corsa dei biancocelesti della Capitale verso il sogno quarto posto. Alla terza giornata, è ancora presto per dare valutazioni sulle ambizioni della Lazio. Ma dominare il primo tempo e regalare il secondo non sembra davvero una buona idea.

Bella e incompiuta. La Lazio resta quella, almeno per ora. La squadra più coerente della Serie A nella sua manovra, che da tre anni ormai non si indebolisce sul mercato, ma poi vede passarsi davanti la concorrenza, che si chiami Roma o Atalanta. Colpa delle pause, nella partita e nella stagione: i biancocelesti di Inzaghi sono lo specchio dei propri migliori giocatori. Luis Alberto, per esempio: oggi magnifico nei primi 45', mai davvero in partita nella seconda frazione di gara. E potremmo continuare.

Le grandi squadre chiudono le partite. È un vecchio luogo comune del calcio, che come tutti i luoghi comuni ha il suo fondo di verità. Nel derby la Lazio ha giocato meglio della Roma, e non ha vinto. Oggi la Lazio ha giocato molto meglio della SPAL per un tempo, e ha perso. Sono cinque punti in meno in due partite di Serie A, che peseranno nella corsa alla prossima Champions League. E nell'inseguimento della Lazio al suo status: "Forse non siamo ancora una grande squadra", ha detto lo stesso Inzagi nell'immediato post partita. È un compito che tocca anzitutto a lui.