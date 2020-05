La Lazio richiama i giocatori dall'estero: c'è molta attesa per Lulic

Li vuole tutti a Roma entro il 18 maggio la Lazio. Lulic, Lukaku, Proto e Djavan Anderson, i quattro giocatori biancocelesti all'estero, dovranno tornare nella Capitale nei prossimi giorni. La società li ha convocati, singolarmente, e al rientro sottoporrà loro a tutti i test del caso prima di isolarli nella quarantena prevista. C'è molta attesa per l'esterno bosniaco, il capitano della squadra, l'unico tra i sopracitati in pianta stabile tra i titolari. A fine febbraio ha subito una doppia operazione, la prima in Paideia e la seconda in Svizzera, alla caviglia e fin da subito ha cominciato il protocollo riabilitativo. Per vederlo in gruppo dovrà passare del tempo, anche se Inzaghi spera sempre di riaverlo al più presto a disposizione per continuare la cavalcata verso il sogno scudetto.