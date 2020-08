La Lazio riparte dopo la delusione David Silva: perché non tentare il colpo Rakitic?

Incassata la delusione David Silva, la Lazio si guarda attorno. E cerca un post che non può essere tale, perché quella con lo spagnolo è una storia di fatto mai nata. E anche perché, all'orizzonte, è difficile trovare un calciatore con le stesse caratteristiche. Non solo tecniche, ma anche economiche: impossibile, o quasi, trovare uno con le sue statistiche in Premier League. Ma ancora più difficile è trovare un giocatore di questo livello disponibile a parametro zero e con richieste di ingaggio non esorbitanti: James Rodriguez e Rafinha, per fare due nomi già circolati, sono ancora nel pieno della propria carriera. Un nome simile a quello di Silva? A Barcellona è in uscita Ivan Rakitic: Tare lo segue da tempi non sospetti, e Bartomeu lo considera esplicitamente in partenza. Ha caratteristiche tecniche e tattiche diverse, ma lo stesso appeal e lo stesso status di top player a livello internazionale. Perché non provarci?