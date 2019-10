La Lazio rischia in Europa, Inzaghi: "Ora serve vincere assolutamente"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa post ko contro il Celtic Glasgow in rimonta per 2-1, Simone Inzaghi ha parlato anche del rischio eliminazione dall'Europa della sua Lazio. "Sì, ora siamo in ritardo. Dobbiamo assolutamente vincere le prossime, non sarà semplice, cercheremo di giocarle nel migliore dei modi. Abbiamo affrontato tutte e tre le squadre del girone, nelle prossime dovremo fare di più. Vogliamo ripetere la partita di stasera, non per il risultato, ma per la compattezza avuta in campo".