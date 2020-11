La Lazio sblocca il match contro il Torino, gol all'esordio per Andres Pereira

Andreas Pereira sblocca il match al 15' di gioco. Muriqi gira un gran pallone in area, Patric arriva sul secondo palo e appoggia un assist perfetto per il compagno: l'ex United non se lo fa ripetere due volte, Lazio in vantaggio contro il Torino.

