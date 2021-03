La Lazio si aggrappa a Marusic per passare a Udine: il tuttofare di Inzaghi ora è pronto al rinnovo

vedi letture

Mercoledì a Monaco aveva giocato come terzo centrale di destra, ben figurando contro il micidiale attacco del Bayern. Ieri invece Marusic contro l'Udinese ha brillato come quinto di sinistra, decidendo la partita con il prezioso gol dell'1-0 a fine primo tempo. Un destro a girare, dopo un velo geniale di Luis Alberto, che, complice una leggera deviazione, non ha lasciato scampo a Musso. È la sua 2a rete stagionale (con 5 assist) e la sua 9a totale con la Lazio: 7 di queste le ha firmate fuori casa. "Sono contento per il gol. Sto lavorando sodo e - ha commentato ieri dopo la partita - sono migliorato tanto". Non servivano certo le sue parole per capirlo, tanto sono lampanti i suoi progressi: per lui è la migliore stagione da quando è a Roma. Da titolare dell'infermeria, esterno sottovalutato e criticato, adesso Marusic è diventato risorsa preziosa e imprescindibile. Ha qualità, duttilità, fisico e quel pizzico di umiltà necessaria per entrare sempre in campo con l'atteggiamento giusto.

La Lazio si gode il suo tuttofare. Stopper, quinto di sinistra, di destra e ieri anche goleador: Inzaghi quest'anno ci ha dovuto rinunciare soltanto una volta, il 1 novembre contro il Torino, poi l'ha sempre utilizzato. Dire quindi che Marusic sia soltanto la sorpresa della prima domenica di Primavera non è corretto. Su di lui la società, in primis Tare, ci ha sempre puntato. E per questo da tempo sono in piedi le trattative per il rinnovo del 28enne, il cui attuale contratto (da 900 mila euro) è in scadenza nel 2022. I rapporti tra la Lazio e il suo agente, Kezman lo stesso del suo fedele amico Milinkovic, sono ottimi e non c'è alcun dubbio che arriverà la fumata bianca per il nuovo accordo. Per ora non c'è fretta, ma se dovesse continuare così a Formello farebbero bene ad accelerare i tempi per blindarlo.