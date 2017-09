La Lazio si coccola il gioiello di casa: Murgia, l'uomo del 3-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se Ciro Immobile è la conferma, Alessandro Murgia è la novità di questa Lazio di inizio stagione. Se il centravanti ex Torino è il miglior marcatore stagionale, il ragazzo del vivaio è l'uomo dei gol pesanti e inaspettati. Che finora sono valsi una Supercoppa italiana e i primi tre punti in Europa League. Murgia è l'uomo del 3-2 e tutto questo in 100 minuti stagionali giocati. In un campionato come quello italiano che dà poco spazio ai giovani, la fortuna del centrocampista classe 1996 e di aver trovato in prima squadra il tecnico che lo ha avuto nelle giovanili, quel Simone Inzaghi che anziché mandarlo in prestito a farsi le ossa se l'è tenuto stretto aggregandolo ai grandi e facendolo giocare in 18 occasioni.

Laziale dall'età di 12 anni, Murgia già alla seconda apparizione, a ottobre 2016 contro il Torino, ha realizzato il primo gol stagionale con un bel colpo di testa. Lo scorso febbraio la prima partita da titolare, giocata per intero, in cabine di regia al posto di Biglia in un bel 3-0 all'Udinese. Un centrocampista in grado di impostare, contrastare e inserirsi. Un centrocampista che nelle giovanili aveva già dimostrato una certa confidenza col gol, basti pensare che nel suo ultimo campionato con la Primavera erano state 8 le sue marcature. E quest'anno con i grandi siamo già a 2 in 2 partite. Il futuro è suo, per la gioia di Simone Inzaghi e dei tifosi laziali che si possono coccolare un giocatore fatto un casa.