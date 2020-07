La Lazio si è persa dopo il lockdown: tre sconfitte in 5 giornate, erano 2 fino a marzo

Se non è una sentenza definitiva, poco ci manca: la Lazio cade a Lecce e dice quasi definitivamente addio al sogno Scudetto . A Simone Inzaghi non è bastato recuperare Immobile e Caicedo per dimenticare la brutta sconfitta contro il Milan; i capitolini sono sembrati stanchi e le seconde linee non all'altezza , complice anche qualche defezione di troppo.