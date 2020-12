La Lazio si prepara a una serata storica. Il probabile 11: Inzaghi ha due dubbi di formazione

Serata storica per la Lazio. Vent'anni dopo l'ultima volta, la squadra biancoceleste questa notte a Dortmund ha la possibilità di staccare il pass per il secondo turno della fase finale della Champions League. Vent'anni fa fu il passaggio al secondo girone, adesso si tratterebbe della qualificazione agli ottavi di finale. La Lazio seconda nel gruppo F ha quattro punti di vantaggio sul Club Brugge terzo, giocherà contro la capolista Borussia ma potrebbe passare il turno a prescindere dal risultato del Signal Iduna Park.

Come giocherà la Lazio? Inzaghi ha due dubbi di formazione. Tra i pali torna Strakosha, favorito su Pepe Reina. Nessun dubbio in difesa con Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi, mentre in mezzo al campo torna Milinkovic che giocherà con Leiva e Luis Alberto. A destra ballottaggio tra Marusic, favorito, e Lazzari, mentre a sinistra spazio a Fares. In attacco Correa affiancherà Immobile. Ecco la probabile.

Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.