La Lazio si salva con la traversa. Contro il Bruges finisce 2-2 con il fiatone: ottavi ok

vedi letture

Brividi Lazio all'ultimo minuto: finisce 2-2 ma De Ketelaere prende una traversa. Di Immobile e Correa i gol qualificazione

LE FORMAZIONI - Formazione tipo per la Lazio che si ritrova Correa come spalla per Immobile, mentre in porta c'è Reina e non Strakosha, nelle ultime settimane divenuto riserva dello spagnolo. In difesa c'è il solito Acerbi, ma ai suoi lati Luiz Felipe e Hoedt. Il Bruges invece ritrova Diatta in avanti al posto di Dennis, mentre a centrocampo gestiscono la filiera Vanaken e De Ketelaere.

BOTTA E RISPOSTA - La Lazio incomincia con il piglio della squadra che deve vincere, non pareggiare, con Acerbi che cerca il cross per Milinkovic-Savic. Il serbo, più alto di Kossounou, va a staccare verso la porta, quando forse sarebbe stato meglio centrare per l'accorrente Luis Alberto. Lo spagnolo si rifà poco dopo quando sfonda sulla sinistra, entrando in area e cercando il palo lontano. Mignolet si allunga e cerca di deviare, riuscendoci, ma spedendo il pallone sui piedi di Correa che da due passi insacca, è l'1-0. Il vantaggio dura pochissimo perché Lang, dalla distanza, fa fare una brutta figura a Reina: tradito forse dal campo veloce, il portiere lascia lì il pallone per Vormer che mette dentro per il pari.

TROPPI ERRORI - Il gioiellino di casa Bruges, De Ketelaere, va a un soffio dal gol dalla distanza, con Reina che può solo guardare il tiro uscire di poco. Invece Immobile, con la consueta velocità, brucia Clinton Mata e mette la gamba davanti al pallone, con il difensore che decide di tranciarlo: è rigore che lo stesso centravanti realizza aprendo il piattone al ventisettesimo. La Lazio sembra in controllo, Lazzari salta Sobol che lo manda a terra: sarebbe secondo giallo, Cakir sorvola. Non può farlo, l'arbitro turco, quando lo stesso ucraino livella ancora l'esterno biancoceleste. L'ammonizione stavolta è indiscutibile, ancora prima della fine del primo tempo.

POCO SFRUTTATI - La superiorità numerica però non dà la possibilità alla Lazio di arrivare troppe volte davanti a Mignolet, che agisce più come un libero che non come un portiere. Bravo in più di una circostanza, deve soffiare quando Correa cerca il diagonale che finisce fuori di pochissimo. A quindici minuti dalla fine è Luiz Felipe a staccare in maniera sbagliata, Vanaken a insaccare dietro e regalare un quarto d'ora di difficoltà ai biancocelesti.

INCROCIO BENEDETTO - Nel recupero la Lazio rischia clamorosamente, anche per la poca abitudine a giocare certe partite. Così quando la palla rimbalza sui piedi di De Ketelaere il suo sinistro sembra destinato in porta, invece la traversa interna dice di no: la Lazio si salva incredibilmente, 2-2, c'è il passaggio del turno.

LAZIO-BRUGES

Marcatori: Correa 12', Vormer 15', Immobile rig. 27', Vanaken 75'.

Lazio (3-5-2)

Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt (dal 46' Radu); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (dal 76' Escalante) Luis Alberto (dal 76' Akpa Akpro), Marusic; Immobile (dal 76' Caicedo), Correa. All. Inzaghi

Bruges (4-3-1-2)

Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Balanta; De Ketelaere; Diatta, Lang (dal 42' Deli). All. Clement.