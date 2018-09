La Lazio si scopre pragmatica, ma senza bellezza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è della praticità, nella seconda vittoria della Lazio, 1-0 al Castellani sull'Empoli. Non c'è bellezza, però: i biancocelesti, che l'anno scorso sono stati la squadra tatticamente più compiuta e convincente per larghi tratti del campionato, hanno perso la fantasia. Almeno, nelle ultime uscite: Milinkovic-Savic pare la brutta copia di sé stesso. Pur sempre extra-terrestre, ma la permanenza nella Capitale pare pesargli più di quanto non possa ammettere. Gioca per dimostrare di essere superiore agli altri, cosa che non gli servirebbe. E infatti rischia di essere decisivo quando smette di farlo, cioè quando sceglie la semplicità in luogo della bellezza. Quella che invece Luis Alberto non può fuggire: lo spagnolo è apparso anche lui sottotono, meno ispirato del solito. Da guardare, perché qualsiasi cosa faccia gli riesce più bella di quanto non sia concesso ad avversari e compagni. Ma questa Lazio non è lo specchio dello spagnolo, o del serbo. È piuttosto l'immagine di Leiva e Parolo, dominanti a centrocampo sull'Empoli: senza fronzoli, pratici come la squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di essere. Senza bellezza, ma con pragmatismo: può essere un passo avanti, o indietro.