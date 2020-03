La Lazio sorride per il rinvio con l'Atalanta: così Inzaghi potrà ritrovare i suoi big

vedi letture

In casa Lazio ci si interroga sui pro e i contro dello slittamento della 27a giornata di campionato, che avrebbe previsto per domani alle 18 la trasferta dei biancocelesti sul difficile campo dell’Atalanta (è stata rinviata al 15 marzo). Se sia un bene o un male per la squadra di Inzaghi non è ancora dato saperlo e in merito ci sono posizioni contrastanti. Chi avrebbe preferito giocare domani è perché avrebbe voluto sfruttare il grande entusiasmo, dovuto al primo posto in classifica e ai 21 risultati utili consecutivi (striscia più lunga di imbattibilità in Europa). Ma a dir la verità a essere divisa è più una parte della tifoseria, perché nel quartier generale di Formello - accanto alla preoccupazione e al dispiacere per la situazione sanitaria italiana - hanno accolto quasi univocamente con positività questa inaspettata sosta.

Il motivo è solo uno, ma di grande valore, ovvero la condizione fisica. Perché è innegabile che la Lazio sabato scorso contro il Bologna abbia avuto un netto calo nel secondo tempo, dovuto alle singole situazione di alcuni giocatori chiave. In primis Luis Alberto, uscito dopo un’ora per un affaticamento all’adduttore, che già sentiva indolenzito nei giorni antecedenti alla partita. Domenica è volato in Spagna per curarsi col suo fisioterapista di fiducia e tornerà in gruppo martedì. Lo staff lo potrà gestire e Inzaghi può sorridere perché se si fosse giocato regolarmente domani, non avrebbe avuto lo smalto e la lucidità dei tempi migliori. Stesso discorso per Acerbi, che avrebbe affrontato Zapata con soltanto due-tre allenamenti al massimo nelle gambe. Il difensore della Nazionale si è infortunato due domeniche fa a Genova: un’elongazione al soleo, la cui prognosi era di 10 giorni. Sarebbe stato un rientro forzato il suo, col rischio altissimo di ricadute al polpaccio, come accaduto già a Cataldi e Correa nei mesi scorsi. In più si potranno gestire, curando ogni minimo aspetto, anche Marusic (affaticamento al flessore), Jony (infiammazione al piede), Lukaku (ha sempre fastidi al ginocchio), Caicedo e Immobile, che col Bologna ha giocato con una tonsillite. Insomma, quasi un'intera squadra non sarebbe stata in condizione. Così affrontare Gasperini il 15 marzo, a porte chiuse, ha permesso a Inzaghi di abbassare per qualche giorno i ritmi, ricaricando le pile - anche mentali - in vista del rush finale. Domani mattina è previsto un test con la Primavera, poi due giorni liberi prima di immergersi completamente nella preparazione al big match contro l’Atalanta, che fa della corsa e dell’intensità dei propri punti di forza. Per questo è necessario essere al top dal punto di vista atletico e la Lazio, grazie alla pausa, conta di arrivarci.