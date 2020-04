La Lazio su Luis Suarez: è il bisonte colombiano del Real Saragozza

Il centravanti del Real Saragozza, Luis Suarez, è il nome scelto dalla Lazio per l'attacco in estate. Ventidue anni, colombiano, gioca in prestito nel club spagnolo in Segunda Division. Di proprietà del Watford, club inglese di Pozzo, secondo Il Corriere dello Sport oggi in edicola piace molto alla formazione biancoceleste che lo sta seguendo da diversi mesi. Soprannominato Il Bisonte, è nella stessa scuderia che gestisce Luis Alberto e piacerebbe anche a Napoli ed Atletico Madrid dopo 17 gol e 3 assist in 29 gare di campionato in stagione.