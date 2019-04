© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio torna in partita all'Olimpico di Roma, grazie al gol dell'1-2 contro il ChievoVerona di Di Carlo: in gol Felipe Caicedo, che riceve in area di rigore dopo un gran triangolo in velocità tra Immobile e Correa, col Tucu che restituisce all'ecuadoriano, bravo a incrociare sul secondo palo e battere Semper. Ricomincia a cantare l'Olimpico, anche un punto per la Lazio sarebbe importantissimo.