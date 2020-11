La Lazio vince al 98', Akpa Akpro: "Così è bellissimo, siamo una squadra che non molla mai"

Jean-Daniel Akpa Akpro, centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Torino. Queste le sue parole: "Sono molto contento. Vincere una partita così è bellissimo. Non è la prima volta che Caicedo segna allo scadere, ricordo lo scorso anno a Cagliari. Siamo una squadra che non molla mai, dobbiamo continuare così. Inzaghi ci aveva detto che quelli dalla panchina possono cambiare la partita e così è stato. Siamo entrati e abbiamo aiutato la squadra dando il massimo. Io sono qui proprio per aiutare la squadra, gioco dove mi chiede il mister. Erano importanti questi tre punti, in un campionato difficile dove ogni partita riserva sorprese".