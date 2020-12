La Lazio vince ma non convince, Inzaghi: "L'abbiamo preparata in 24 ore, sono soddisfatto"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro lo Spezia, ha così analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: "Sono soddisfatto perché avevo chiesto voglia e determinazione alla squadra. Sapevamo che si poteva soffrire contro un avversario che gioca molto bene al calcio, ma i ragazzi hanno voluto vincerla, nonostante le 24 ore per prepararla. Sicuramente dobbiamo migliorare perché determinate pause ed errori non possiamo concederceli. Ma eravamo tornati mercoledì alle 5:30 del mattino da Dortmund, giovedì ci siamo ritrovati per bagni e massaggi e ieri già siamo dovuti ripartire per venire qui".

