La leadership di De Ligt incanta la Juve: colonna portante presente e futura

Andrea Pirlo sta costruendo la sua Juventus partendo dalle fondamenta alle quali aggiungere poi ramificazioni capaci di esaltarsi e far funzionare al meglio la squadra. E una colonna portante dell’impianto è senza alcun dubbio Matthijs de Ligt. L’olandese infatti, dopo il rientro post operazione alla spalla destra che l’ha tenuto lontano dal rettangolo verde per tre mesi, si è preso la retroguardia bianconera senza più mollarla. Complici anche gli infortuni di Demiral e Chiellini, l’ex Ajax ha collezionato 10 presenze consecutive fra Serie A e Champions League saltando solamente gli ultimi due minuti della partita con la Fiorentina per un problema muscolare alla coscia sinistra. “De Ligt speriamo si sia fermato in tempo, ha avuto un affaticamento che valuteremo nei prossimi giorni”, così Pirlo nell’immediato post gara sulle condizioni dell’olandese. Condizioni che, a quanto filtra, non sarebbero gravi e dovrebbero mettere immediatamente a disposizione dello staff tecnico il ragazzo già quest'oggi alla ripresa degli allenamenti.

LEADERSHIP DA VENDERE - Al secondo anno a Torino, il centrale classe 1999 è già un leader della squadra. A parole, mai sopra le righe ma sempre tendenti al miglioramento personale e di squadra, ma soprattutto con i fatti. Al centro della difesa governa i movimenti del reparto mettendosi totalmente al servizio dei compagni: a seconda degli interpreti Pirlo lo ha spostato a destra o a sinistra. Cambiamento? Nessuno, il rendimento non si è abbassato di una virgola. Apice il duello stravinto contro uno degli attaccanti più fisici della Serie A: De Ligt infatti nella sfida con l’Atalanta è riuscito a disinnescare la potenza di Duvan Zapata aggredendolo e reggendone l’impatto. E De Ligt si trova benissimo all’ombra della Mole: “Ho sempre pensato che questo fosse il posto migliore per me e non mi sono mai pentito di aver scelto la Juventus”, così nei giorni scorsi a The Athletic dove ha poi aggiunto: “Sono fortunato a giocare con gli stessi giocatori che guarderei in tv se fossi un giovane difensore che deve imparare questo ruolo. Bonucci è davvero bravo nella fase d'impostazione, gli parlo molto e gli chiedo ciò che fa. Lo stesso vale con Chiellini che è bravissimo in marcatura”. E Pirlo e la Juventus si godono la crescita continua di quello che è un titolare indiscusso e una colonna del club.