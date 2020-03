La Lega Serie A chiederà alla UEFA rinvio finali europee. Il problema sono i contratti

Campionati o coppe europee? La UEFA dà la priorità alle seconde, le leghe nazionali ai primi. E, secondo quanto riferito dal Corriere della Serea, dopo l'assemblea informale di domani, la Lega Serie A chiederà a Nyon un ulteriore spostamento delle finali di Champions ed Europa League, attualmente in programma a fine giugno. L'idea è quella di proporre uno spostamento a luglio, per consentire di finire i campionati nella stagione in corso. Il problema è anzitutto contrattuale: concludere i campionati nazionali in estate vorrebbe dire derogare ai contratti di circa 120 giocatori, mentre per gli atti finali delle coppe europee la questione riguarderebbe una decina di calciatori.