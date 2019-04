© foto di Federico De Luca

Il classico gol dell’ex. Fiorentina di nuovo avanti sul campo della Roma grazie a Gerson, brasiliano arrivato in viola proprio dai giallorossi in prestito secco. Il numero 8 inizia l’azione aprendo per Biraghi. L’esterno azzurro lavora il pallone e mette in mezzo, Simeone lo smorza e al limite arriva Gerson che batte Mirante con la complicità di un tocco di Juan Jesus. Al 51’ Roma-Fiorentina è 1-2.