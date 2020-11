La leggenda del Ferencvaros Telek: "L'assenza di CR7 per settimane può favorirci"

Probabilmente si è perso il ritorno di Cristiano Ronaldo contro lo Spezia, Andras Telek, leggenda del Ferencvaros che nel '95 sfidò la Juventus in Champions League. L'ex centrale difensivo a Blikk ha detto che "il Ferenc può far affidamento sull'unità di squadra. La difesa costruita da un maestro come Rebrov, poi, è un'arma importante e l'assenza da allenamenti e partite di Ronaldo potrebbe essere un vantaggio per il Ferenc. Anche se a 35 anni, giocare così, è solo da ammirare".