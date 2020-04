La lettera dell'ECA: mercato più importante dei calendari. Servirà ai club per ricavare soldi

vedi letture

Nella giornata di ieri l'ECA ha inviato una lettera a 280 club europei per sottolineare l'importanza del prossimo mercato. "Il modello di business di molte società europee - si legge - si baserà in modo significativo sulle operazioni di calciomercato e quindi è fondamentale spostare la finestra estiva (...). I club dovranno avere la possibilità di ricorrere al mercato non solo per completare le rose ma anche, ancora più importante, per ricavare soldi dalle operazioni che concluderanno". La durata di 16 settimane, non verrà modificata, ma per quanto riguarda la data di inizio e di fine, bisognerà aspettare la ripresa delle competizioni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.