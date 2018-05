La lezione di Benevento all'Amburgo: Italia batte Germania anche nel tifo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un commiato da brividi, nonostante un'esperienza quasi completamente da dimenticare. Il Benevento ha salutato il proprio pubblico e la Serie A con una vittoria sul Genoa e i tifosi sanniti hanno apprezzato lo sforzo profuso dai ragazzi di De Zerbi nelle ultime settimane, quella voglia di lasciare un segno dopo un girone d'andata da incubo. Lo hanno fatto con una grande festa nell'ultima recita dell'anno al Vigorito: canti e festeggiamenti sotto la Curva per tutti e un invito a riprovarci nella prossima stagione.

Una scena meravigliosa, una grande lezione di stile che ha commosso in primis il presidente Oreste Vigorito, come sempre presente in tribuna nell'impianto dedicato al fratello Ciro, e che fa a pugni con quanto successo in Germania, ad Amburgo per la precisione, dove la follia degli ultras si è abbattuta sulla squadra di casa, rea di essere retrocessa in seconda serie per la prima volta dopo 55 anni di storia. L'inarrivabile Germania, che tante volte in passato ha fatto scuola per l'atmosfera e la civiltà dei suoi stadi, per un pomeriggio ha offerto un esempio negativo di come si dovrebbe vivere lo sport. Per questo motivo, Benevento merita un doppio, grande applauso.