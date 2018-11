La linea verde dell'Inter: obiettivo abbassare età media e monte ingaggi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Razionalizzazione del monte stipendi e mercato mirato sui giovani, specie se italiani: questo - scrive La Gazzetta dello Sport - il progetto dell'Inter a breve scadenza. "E allora i vari Joao Miranda, Borja Valero, Andrea Ranocchia e Antonio Candreva a fine stagione potrebbero cambiare indirizzo, garantendo nel complesso un considerevole risparmio alla società per la voce ingaggi . In direzione opposta gli scout nerazzurri stanno seguendo con attenzione le prestazioni del portiere Ionut Radu al Genoa, i difensori Alessandro Bastoni e Federico Dimarco (ora infortunato) entrambi in prestito al Parma. Così come il centrocampista Xian Emmers si sta mettendo in luce alla Cremonese. Invece Andrea Pinamonti nelle ultime due gare è uscito dal letargo con due bei gol per il Frosinone: anche lui potrebbe rientrare nel giro interista senza mai dimenticare che già per Lautaro Martinez c’è un’attesa troppo prolungata in panchina a causa di overbooking