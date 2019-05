La lista del Borussia Dortmund. Come spendere 80 mln in meno di 24 ore

Spendere quasi 80 milioni di euro in meno di 24 ore? Difficile, quasi impossibile, a meno che non ti chiami Borussia Dormund. Il panorama calcistico europeo - almeno per quanto riguarda il mercato - in queste ore si tinge principalmente di due colori ben definiti: il giallo e nero del club tedesco.

Tre acquisti da 80 milioni - Il BVB non sembra voler aspettare troppo per costruire la squadra che dalla prossima stagione sarà chiamata ancora una volta a contendere il titolo di Bundes al Bayern Monaco. Tre giocatori ufficializzati, per una spesa complessiva da 78,5 miloni di euro. Bruciato in pochissimo tempo, dunque, il "tesoretto" da 64 milioni di euro incassato a gennaio per la cessione di Pulisic al Chelsea.

La lista della spesa - Ieri è stato il turno del difensore Nico Schulz, preso dall'Hoffenheim per 25 milioni, poi è arrivata l'ufficialità di Thorgan Hazard (fratello minore di Eden), preso dal Moenchengladbach per 28,5 milioni. Infine è toccato a Julian Brandt, vecchio pallino della Juventus, prelevato dal Bayer Leverkusen per 25 milioni.