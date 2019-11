La Locomotiva di Semin e la Fuoriserie di Sarri

Fonte: dal nostro inviato a Mosca

Proletaria e tirata a lucido, d'orgoglio e storia. La Locomotiva nel piazzale davanti a quello che un tempo era lo Stalinets è il simbolo della squadra della gente. E la Lokomotiv di Yuri Semin ne è specchio e immagine, binario immobile dinanzi a Guilherme e qualche frecciarossa se ci sarà tempo in direzione dell'avversario. La Juventus no, è la Superlega, è la modernità. E' il calcio che sarà, la commistione tra l'azienda e il pallone. Passato e futuro che s'incrociano in un presente dal cielo grigio, trentamila anime che si prospettano urlanti e strepitanti. C'era la possibilità di giocarla al Luzhniki, questa sfida, perché è teatro ben più ampio. Però Semin, da uomo della Russia d'un tempo, ha scelto la casa. Di ereggere il suo muro, tra le sue mura. Di giocarla coi suoi tifosi, in un impianto dai sapori antichi, che conserva la sua Locomotiva a far da guardia allo stadio, ma riammodernato in tempi recenti. Il resto è quel che già sappiamo, la Loko è quella di Torino. Dietro verso un lungo inverno e poi di là dalla cortina. Sarri spera di vedere un'Armata meno rossa, meno russa, più spavalda, però il timore che resti ferma sul binario c'è. E servirà ancora il colpo del fuoriclasse, come Dybala, perché poi "se qualcuno avesse capito come sconfiggere la densità, nessuno farebbe più densità per difendersi". Penetrare tra le strette maglie è pur sempre difficile, anche con avversario di altro e inferiore lignaggio. Questione di fisica, più che di fisico. Così la storia sarà la stessa, la Fuoriserie che su di giri cercherà di deviare il binario. Di deragliare la Locomotiva. Che d'orgoglio e virtù, non si arrenderà facilmente, sotto il grigio cielo di Mosca.