La lunga notte viola di Montella

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Una notte per riflettere. Anche se negli Stati Uniti, a casa Commisso, più che "nottata" sarà una lunga serata che potrebbe portare a un esonero "molto doloroso", come ha dichiarato Pradè a fine partita parlando di quesa possibilità. La sensazione è che la rabbia dopo l'ennesimo ko, tra l'altro molto pesante, abbia superato il limite della pazienza e che il famoso panettone che Montella avrebbe voluto mangiare alla tavola viola, non sia stato nemmeno comprato. Domattina, l'ultimo allenamento prima delle ferie, doveva essere un momento di auguri e serenità, invece potrebbe trasformarsi nel momento dell'addio per l'Aeroplanino.

BARONE INFURIATO - Se da una parte Pradè predica calma e si vuole prendere una notte per pensare, ovviamente in concerto con tutti i dirigenti, dall'altra Joe Barone ha lasciato la tribuna anzitempo con una faccia che valeva più di un programma. Sugli spalti c'era anche Ballardini, uno dei nomi che potrebbero essere presi in considerazione per l'eventuale sostituzione. In corsa potrebbe esserci anche Iachini, col chiaro intento del club di arrivare alla prossima estate salvandosi senza affanni per poi iniziare una nuova rivoluzione.