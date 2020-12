La lunga lista delle pretendenti al Papu Gomez: si aggiungono Fiorentina, Torino e Roma

Una dopo l'altra. Il 10 dell'Atalanta ha fatto proseliti tra i direttori sportivi italiani: Alejandro Gomez, alla rottura con Gian Piero Gasperini, è pronto per salutare Bergamo e per farlo già a gennaio. Per andare dove? Oggi i quotidiani italiani snocciolano strategie e pretendenti una dopo l'altra. Si sono già mosse, spiega anche Libero, Torino e Fiorentina. Oltre alle milanesi e al Napoli, e alle big straniere, La Gazzetta dello Sport cita anche la Roma sulle tracce del giocatore e non va dimenticata pure la Lazio, filtrata nelle ultime ore. Di fatto tutte le società italiane capaci di pagarne lo stipendio.