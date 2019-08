La lunghissima estate di Edin Dzeko. Che ancora non è giunta al termine

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanto tuonò... che non piovve? Una telenovela lunga e complessa, quella riguardante il futuro di Edin Dzeko, attaccante bosniaco della Roma emerso fin dalla fine della scorsa stagione come primissimo obiettivo di mercato dell'Inter. Ancora Antonio Conte non era neanche arrivato alla Pinetina, quando iniziarono ad uscire le prime indiscrezioni riguardanti l'interesse dell'Inter. E oggi, con due settimane scarse di mercato ancora disponibili, la situazione è tutto fuorché definita.

Un gap fin qui incolmabile - L'accordo di Dzeko con l'Inter, almeno sulla parola, esiste da mesi. Triennale da 4,5 milioni a stagione. Ma Ausilio e Marotta si sono scontrati a più riprese con la scarsissima volontà della Roma di cedere il suo centravanti. O almeno di farlo alle condizioni poste dai nerazzurri. L'Inter infatti era partita da una proposta da 12 milioni poi salita a 15. Mentre la Roma non si è mai smossa dalla sua valutazione di 20 più bonus. Un gap importante che al momento ha frenato l'addio di Dzeko alla maglia giallorossa, per la felicità di mister Fonseca.

Una preseason fra gol e mercato - Da parte sua lo stesso Dzeko ha vissuto tutto con una certa freddezza. Alle visite di inizio stagione di Villa Stuart sembrava turbato e poco propenso ad assecondare le richieste dei tifosi, ma poi sul campo si è sempre dimostrato professionista esemplare. Senza comportamenti fuori posto, senza forzature e senza dichiarazioni di rottura. Un atteggiamento che è particolarmente piaciuto a Fonseca che vede in Dzeko il terminale offensivo ideale per la sua manovra. E proprio per questo ha lottato con testa e cuore per la permanenza del bosniaco. Per il momento ha vinto lui (e la strategia della Roma), ma almeno fino al 24 agosto (data d'inizio del campionato) la situazione è destinata a far discutere ancora.