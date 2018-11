© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Berta Gomez, madre dell'attaccante del PSG Edinson Cavani, ha parlato a Il Roma del futuro del figlio: "Ho visto in questi giorni come la gente lo ami ancora. Tutti mi chiedono perché non torna ad indossare la maglia azzurra. Questo è anche il mio sogno. Nella sua vita personale Edi è molto buono, ha il sostegno della sua famiglia e Dio ci dirà che cosa il futuro ha in serbo".