Dolores Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo, ci va giù pesante contro il calcio. In un'intervista al quotidiano portoghese A Bola, la madre del fenomeno della Juventus si è così espressa: "Nel calcio c'è la mafia, questa è la parola più indicata, e questa impedisce a mio figlio di vincere qualche Pallone d'Oro in più. Se fosse spagnolo o inglese non farebbero quello che gli hanno fatto, ma siccome è portoghese di Madeira gli sono stati tolti dei titoli. Non so se quest'anno vincerà il Pallone d'Oro, ma sono fiduciosa".